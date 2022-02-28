Дуглас Сантос: «В плане работы с мячом Алберто и Азмун – игроки одного уровня. С Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны»

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Дуглас Сантос сравнил игровые качества Юри Алберто и Сердара Азмуна.

«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной. Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьем. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.

При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна. Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретем с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», – сказал защитник «Зенита».

 

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