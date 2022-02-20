Гершкович о бразильцах «Зенита»: «Российские ребята могли бы принести больше пользы. Имею в виду Мостового, Ерохина, Оздоева»

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Михаил Гершкович считает, что отечественные игроки принесли бы «Зениту» больше пользы, чем бразильцы.

– У нас часто говорят, что в Россию сильные игроки из-за рубежа не едут.

– Раз не едут, значит, «Зениту» надо искать их внутри страны, наигрывать молодых российских футболистов. Я сейчас констатирую факт: проблемы в обороне питерским клубом не решены, и как раз они мешает ему успешно выступать в еврокубках.

В «Зените» теперь делают ставку на бразильцев, но там могли бы лучше раскрыться талантливые российские ребята, если бы к ним по-другому относились.

Я имею в виду тех же Мостового, Ерохина, Оздоева – игроков национальной сборной России. Им не хватает игровой практики. Не стоит ли сделать уклон в их сторону? Мне кажется, они могли бы принести клубу больше пользы, чем бразильцы, которых в команде теперь пятеро.

– Многовато?

– Вообще-то да. И может отрицательно повлиять на микроклимат. Но это мое мнение, а я могу чего-то не знать.

Провести глубокий анализ ситуации, сложившейся в «Зените», и выработать четкую стратегию развития клуба можно только изнутри. Но ясно, что в своем нынешнем состоянии «Зенит» не может стабильно показывать хорошие результаты в Европе.

– Молодого Юри Алберто приобрели за 25 миллионов евро. Значит, деньги у питерского клуба есть.

– Раз деньги есть, то можно было еще сколько-то добавить и купить хорошего центрального защитника. Но, опять же, это в сослагательном наклонении.

А сейчас невооруженным глазом видно, что игра «Зенита» в обороне – катастрофа, и многие обращают на это внимание.

– Какие перспективы в питерском клубе у Сергеева?

– На мой взгляд, это ошибочный трансфер. Если бы Иван остался в «Крыльях Советов», то развивался бы дальше.

Сергеев – хороший игрок, ничего плохого про него сказать не могу, но он все же футболист не для Лиги чемпионов и Лиги Европы, – заявил член исполкома РФС и председатель Объединения отечественных тренеров.

«Зенит» дома проиграл «Бетису» (2:3) в первом стыком матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы, ответная игра – 24 февраля.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме

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