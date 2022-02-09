Яровинский о 5 бразильцах в «Зените»: «Хороши. Но лучший в РПЛ по системе «гол+пас» — Дзюба»

Спортивный директор «Рубина» высказался о чемпионской гонке в .

— Кому-то реально опередить в этом сезоне?

— Конечно. Основной конкурент «Зенита» — . Оно точно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

— Нет ощущения, что «Динамо» просто не хватит материального ресурса, который есть у «Зенита»?

— У «Зенита» этот ресурс был и год, и два, и три назад.

— Да, но сейчас там целая группа качественных бразильцев.

— У «Зенита» пять бразильцев, а в «Динамо» ряд топовых россиян.

— По-вашему, это сопоставимые силы?

— Понятно, что все пять бразильцев — хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе «гол+пас» в РПЛ — Дзюба.

Я с большой любовью отношусь к бразильцам, но было бы очень некрасиво говорить, что «Зенит» — команда игроков одной национальности. Там погоду делают люди из разных стран. Дзюба, Ракицкий, Кузяев, Караваев — не менее ударная сила, чем пять бразильских легионеров.

А тренер что? Тоже бразилец? Или он им ничего не подсказывает? Я прям вижу: сидит Богданыч [Семак] и говорит своему штабу: «Ну все, у меня пять бразильцев, пните им мяч, они все сделают. Тренировать больше не надо, давайте пойдем покурим, а потом, может, стандарты посмотрим», — сказал Яровинский.