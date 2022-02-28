Агент Карраскаля: «Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не покинет РПЛ из-за ситуации на Украине.
«Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве», – сказал агент 23-летнего колумбийца Норман Капуозо.
ЦСКА арендовал хавбека у «Ривер Плейт» с правом выкупа. Карраскаль дебютировал за команду в субботнем дерби со «Спартаком» (2:0).
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Новый ЦСКА пока понятнее Ваноли, хотя «Спартак» не уступал по моментам. Жемчужина матча – Карраскаль