Карраскаль об удалении с «Рубином»: «Товарищеский матч, и так судят... Не дают получить удовольствие и добрать кондиции»

остался недоволен тем, что его удалили в товарищеском матче с .

Полузащитник, дебютировавший за ЦСКА, получил красную карточку в 1-м тайме игры, которая завершилась со счетом 1:1.

– Хорхе, ты вышел на этот товарищеский матч в старте лишь после одной тренировки с ...

– Я в хороших кондициях, потому что провел за всю предсезонку. Никаких проблем в этом плане у меня нет.

– Что произошло в эпизоде с твоим удалением?

– На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят... Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат.

– Учитывая опыт игры в украинском чемпионате, ты понимаешь что-то из подсказа на поле?

– Да-да. Определенные слова я очень хорошо понимаю, – отметил игрок.