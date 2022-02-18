ЦСКА арендовал хавбека «Ривер Плейт» Карраскаля с правом выкупа

Полузащитник перешел в .

Колумбийский хавбек будет выступать за московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение ЦСКА в Кампоаморе.

Хорхе забил 9 голов, отдал 6 результативных передач и заработал 13 желтых карточек в 81 матче за «Ривер». Статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.