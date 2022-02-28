«Аякс» уступил «Гоу Эхед Иглс» после 7 побед подряд в Эредивизи с общим счетом 21:1

проиграл после семи побед подряд.

В 24-м туре чемпионата Нидерландов клуб из Амстердама на выезде уступил «Гоу Эхед Иглс» (1:2).

Перед этим матчем у «Аякса» была победная серия в из семи матчей с общим счетом 21:1.

Команда тренера Эрика тен Хага продолжает лидировать в таблице, забив 71 гол и пропустив 7 мячей после 24 туров, опережая ПСВ на 2 очка. – на 12-м месте.

Таблица чемпионата Нидерландов

Статистика чемпионата Нидерландов