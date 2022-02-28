«Аякс» уступил «Гоу Эхед Иглс» после 7 побед подряд в Эредивизи с общим счетом 21:1

«Аякс» проиграл после семи побед подряд.
В 24-м туре чемпионата Нидерландов клуб из Амстердама на выезде уступил «Гоу Эхед Иглс» (1:2).
Перед этим матчем у «Аякса» была победная серия в Эредивизи из семи матчей с общим счетом 21:1.
Команда тренера Эрика тен Хага продолжает лидировать в таблице, забив 71 гол и пропустив 7 мячей после 24 туров, опережая ПСВ на 2 очка. «Гоу Эхед Иглс» – на 12-м месте.
- Дата проведения
- 27 февраля, 18.45, «Де Аделарсхорст»
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Гоу Эхед Иглс –
Нопперт, Мартина, Наубер, Крамер, Дейл, Идзес (Лукассен, 70), Ромменс, Брауверс, Оратмангун, Кордоба (Хайл, 70; Линтхорст, 90), Лидберг (Ботос, 70).
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Аякс –
Онана, Ренсх (Мазрауи, 46), Схюрс, Мартинес, Блинд, Альварес (Данило, 59), Классен (Гравенберх, 59), Антони (Кудус, 82), Бергейс, Тадич, Аллер.
- Предупреждение:
- Мартина (41).
Таблица чемпионата Нидерландов