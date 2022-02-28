«Аякс» уступил «Гоу Эхед Иглс» после 7 побед подряд в Эредивизи с общим счетом 21:1

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Гоу Эхед Иглс Эрик тен Хаг Футбол

«Аякс» проиграл после семи побед подряд.

В 24-м туре чемпионата Нидерландов клуб из Амстердама на выезде уступил «Гоу Эхед Иглс» (1:2).

Перед этим матчем у «Аякса» была победная серия в Эредивизи из семи матчей с общим счетом 21:1.

Команда тренера Эрика тен Хага продолжает лидировать в таблице, забив 71 гол и пропустив 7 мячей после 24 туров, опережая ПСВ на 2 очка. «Гоу Эхед Иглс» – на 12-м месте.

Гоу Эхед Иглс – Аякс 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
27 февраля, 18.45, «Де Аделарсхорст»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Кордоба, 2:0 – 45 Ромменс, 2:1 – 64 Бергейс.
Гоу Эхед ИглсНопперт, Мартина, Наубер, Крамер, Дейл, Идзес (Лукассен, 70), Ромменс, Брауверс, Оратмангун, Кордоба (Хайл, 70; Линтхорст, 90), Лидберг (Ботос, 70).
АяксОнана, Ренсх (Мазрауи, 46), Схюрс, Мартинес, Блинд, Альварес (Данило, 59), Классен (Гравенберх, 59), Антони (Кудус, 82), Бергейс, Тадич, Аллер.
Предупреждение:
Мартина (41).

Таблица чемпионата Нидерландов

Статистика чемпионата Нидерландов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные