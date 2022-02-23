Аллер – лучший бомбардир этой ЛЧ с 11 голами. Форвард «Аякса» забил в свои и чужие ворота в игре с «Бенфикой»

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Себастьян Аллер забил и «Бенфике», и своему «Аяксу» в матче Лиги чемпионов.

На 25-й минуте игры 1/8 финала мяч от ноги форварда, помогавшего обороне, отскочил в сетку его собственных ворот.

Спустя 4 минуты 27-летний игрок поразил уже ворота соперника, сделав счет 2:1.

Аллер является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. За 7 матчей он забил 11 раз. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«Бенфика» – «Аякс». 1:2 – Аллер забил в свои ворота и в чужие. Онлайн-трансляция, Аллер играет

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