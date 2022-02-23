Аллер забил во всех семи первых матчах в ЛЧ и продлил рекордную серию

продлил рекордную серию результативности в Лиге чемпионов.

Нападающий в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Бенфики» (2:1, перерыв) отметился голом на 29-й минуте.

27-летний форвард дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне и забил во всех семи играх – ранее подобной серии ни у кого не было.

До этого сезона рекорд делили , и , которые забивали в пяти своих первых матчах ЛЧ.

Аллер является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. За 7 матчей он забил 11 раз. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«Бенфика» – «Аякс». 1:2 – Аллер забил в свои ворота и в чужие. Онлайн-трансляция, Аллер играет