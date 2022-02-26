Овермарса обязали вернуть 1,25 млн евро бонуса за продление контракта с «Аяксом». Его уволили за отправку фото пениса

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Марк Овермарс обязан вернуть «Аяксу» 1,25 млн евро.

Об этом стало известно из недавнего финансового отчета клуба.

В декабре прошлого года бывший спортивный директор «Аякса» продлил контракт до 2026 года. За это Овермарсу выплатили бонус в размере 1,25 млн евро.

В феврале 2022-го менеджера уволили за неуместные сообщения, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени. В частности, сообщалось, что Овермарс отправлял фото пениса сотруднице «Аякса».

«Наблюдательный совет подчеркивает, что Овермарсу необходимо полностью вернуть бонус за подписание в размере 1,25 млн евро», – говорится в сообщении «Аякса».

В «Аяксе» драма – Овермарс уходит из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам. Трансферные успехи клуба – его заслуга

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