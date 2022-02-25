Доменико Тедеско: «Знаю, на что способен «Спартак». Вы видели это в ЛЕ – они выиграли очень сложную группу»

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Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Лиге Европы.

«Это, очевидно, особенная игра для меня. У меня был прекрасный период в «Спартаке», там я встретил много отличных людей, у меня там появились друзья.

Но, конечно, я бы предпочел встретиться при иных обстоятельствах. Очень надеюсь, что в скором времени будет сделано все для мирного урегулирования ситуации.

С точки зрения спорта это непростая задача. Я хорошо знаю команду и понимаю, на что она способна. Вы видели это в Лиге Европы, где «Спартак» выиграл очень сложную группу. Но, конечно, мы нацелены на выход в следующий раунд», – сказал тренер «РБ Лейпциг».

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