Кристенсен – приоритет «Баварии». Бремер, Гинтер, Нико Шлоттербек – альтернативы игроку «Челси»

стремится подписать защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

По информации журналиста Кристиана Фалька, датчанин, чей контракт истекает летом, остается приоритетом для мюнхенцев, несмотря на то, что сам футболист предпочел бы играть за «Барселону».

Также «Бавария» рассматривает варианты с подписанием Глейсона Бремера ( ), Маттиаса Гинтера («Боруссия» ) или Нико Шлоттербека («Фрайбург»), однако к ним она обратится лишь в случае окончательного срыва подписания Кристенсена.

25-летний игрок в нынешнем сезоне провел 14 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.