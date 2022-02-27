Кристенсен – приоритет «Баварии». Бремер, Гинтер, Нико Шлоттербек – альтернативы игроку «Челси»

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«Бавария» стремится подписать защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

По информации журналиста Кристиана Фалька, датчанин, чей контракт истекает летом, остается приоритетом для мюнхенцев, несмотря на то, что сам футболист предпочел бы играть за «Барселону».

Также «Бавария» рассматривает варианты с подписанием Глейсона Бремера («Торино»), Маттиаса Гинтера («Боруссия» Менхенгладбах) или Нико Шлоттербека («Фрайбург»), однако к ним она обратится лишь в случае окончательного срыва подписания Кристенсена.

25-летний игрок «Челси» в нынешнем сезоне провел 14 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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