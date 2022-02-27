Левандовски о стремлении «Баварии» продлить контракт с ним: «Впервые слышу»

Роберт Левандовски дал понять, что «Бавария» еще не пыталась продлить с ним контракт.
Соглашение поляка рассчитано до лета 2023 года.
Перед игрой мюнхенцев против франкфуртского «Айнтрахта» (1:0) в 24-м туре Бундеслиги спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил о намерении заключить с лучшим бомбардиром клуба новый договор.
– Готовы ли вы продать его за 50 млн евро летом?
– Нет, Лева – очень, очень важная часть нашей команды. Он снова готов голами проложить нам путь к титулам, так что мы такой вариант не рассматриваем.
Мы, разумеется, сделаем все возможное, чтобы продлить контракт, – заявил менеджер в эфире Sky Sport Deutschland.
«Я впервые слышу об этом.
Я совершенно спокоен, для меня важно сосредоточиться на своей игре. Я знаю, как все устроено. Я всегда готов рассматривать различные варианты, но для меня важнее всего очередной матч», – сказал Левандовски после игры.
По сведениям журналиста Bild Тоби Альтшаффля, никаких переговоров между сторонами действительно не было, встреч по данному вопросу пока не планируется.