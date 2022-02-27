Левандовски о стремлении «Баварии» продлить контракт с ним: «Впервые слышу»

дал понять, что еще не пыталась продлить с ним контракт.

Соглашение поляка рассчитано до лета 2023 года.

Перед игрой мюнхенцев против франкфуртского «Айнтрахта» (1:0) в 24-м туре Бундеслиги спортивный директор «Баварии» заявил о намерении заключить с лучшим бомбардиром клуба новый договор.

– Готовы ли вы продать его за 50 млн евро летом?

– Нет, Лева – очень, очень важная часть нашей команды. Он снова готов голами проложить нам путь к титулам, так что мы такой вариант не рассматриваем.

Мы, разумеется, сделаем все возможное, чтобы продлить контракт, – заявил менеджер в эфире Sky Sport Deutschland.

«Я впервые слышу об этом.

Я совершенно спокоен, для меня важно сосредоточиться на своей игре. Я знаю, как все устроено. Я всегда готов рассматривать различные варианты, но для меня важнее всего очередной матч», – сказал Левандовски после игры.

По сведениям журналиста Bild Тоби Альтшаффля, никаких переговоров между сторонами действительно не было, встреч по данному вопросу пока не планируется.