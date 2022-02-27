Нагельсманн об 1:0 с «Айнтрахтом»: «Очень ценная победа. Следующие 5 игр «Баварии» в Бундеслиге крайне важны»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:0).

«Мы одержали очень ценную победу. Следующие пять матчей в Бундеслиге будут крайне важными.

Я очень доволен первым таймом, единственное, чего не хватало, так это голов. А так, мы играли хорошо.

Во втором тайме мы должны были забивать раньше. В итоге мы все-таки забили [на 71-й минуте].

В целом, если оценивать последние несколько матчей, думаю, в этой игре мы сделали шаг в верном направлении. Я доволен. Мы постоянно контролировали игру, были долгие отрезки, когда нам удавалось делать это очень хорошо», – сказал Нагельсманн.

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