Нагельсманн об 1:0 с «Айнтрахтом»: «Очень ценная победа. Следующие 5 игр «Баварии» в Бундеслиге крайне важны»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:0).
«Мы одержали очень ценную победу. Следующие пять матчей в Бундеслиге будут крайне важными.
Я очень доволен первым таймом, единственное, чего не хватало, так это голов. А так, мы играли хорошо.
Во втором тайме мы должны были забивать раньше. В итоге мы все-таки забили [на 71-й минуте].
В целом, если оценивать последние несколько матчей, думаю, в этой игре мы сделали шаг в верном направлении. Я доволен. Мы постоянно контролировали игру, были долгие отрезки, когда нам удавалось делать это очень хорошо», – сказал Нагельсманн.