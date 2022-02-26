«Челси» считает, что Кристенсен летом перейдет в «Барселону»

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«Челси» считает, что защитник Андреас Кристенсен уже выбрал себе новую команду.

В лондонском клубе ожидают, что 25-летний игрок уйдет по завершении сезона в «Барселону» на правах свободного агента.

Так же думают и его одноклубники. Продление контракта с датчанином считается крайне маловероятным.

Окружение Кристенсена не исключает, что трансфер в «Баварию» по-прежнему возможен, однако обсуждается и вариант с «Барсой».

Кристенсен присоединился к системе «Челси» в 2012 году. В этом сезоне он провел 14 матчей в АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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