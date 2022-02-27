Колосков об Украине: «Оснований для изоляции российского спорта нет. К исключению РФС из ФИФА пока не идет»

Вячеслав Колосков оценил возможность изоляции российского спорта из-за ситуации на Украине.
«Возможно все, к сожалению. Но оснований для полной изоляции нет. Я не могу говорить за весь спорт, но я слышал выступление [президента МОК] Томаса Баха, который признал переносить и отменять соревнования в России. Некоторые федерации уже последовали этой рекомендации.
Что касается футбола, то ситуация пока нормальная, рабочая. Изоляция — это исключение РФС из состава ФИФА. Пока к этому не идет, оснований, опять-таки нет. ФИФА пока не определилось со своим решением.
Чтобы исключить сборную России из числа участников ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА. Это прописано в регламенте. Сегодня таких нарушений нет», – сказал почетный президент РФС.
Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список