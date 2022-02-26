Гершкович об отказе Польши от матча с Россией: «Они могут говорить, что хотят. Надеюсь, ФИФА встанет на сторону здравого смысла и спортивный принцип будет сохранен»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу ФИФА РФС Михаил Гершкович квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Гершкович отреагировал на отказ сборной Польши от матча с Россией.

«Они могут говорить, что хотят. Отказываться – не отказываться. Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла, и спортивный принцип будет сохранен. Посмотрим, как будут развиваться события.

Предсказать сейчас ничего нельзя. Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение. Будем смотреть и ждать. Надеемся на лучшее», – сказал член исполкома РФС и председатель Объединения отечественных тренеров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные