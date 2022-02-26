Анохин о бане РФС: «Надеюсь на благоразумие ФИФА и УЕФА, что мы останемся в футбольной семье»

Сергей Анохин надеется, что ФИФА и УЕФА не исключат РФС по политическим причинам.
– Как думаете, РФС забанят из-за нынешней политический ситуации?
– Этот вопрос очень животрепещущий и сложный. Очень надеюсь на благоразумие ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что мы останемся в футбольной семье.
– Вы надевали футболку с Путиным в 2014 году. Ваша позиция изменилась?
– Нет. В 2018-м я надевал футболку и с Мутко.
– Готовы сейчас надеть футболку с Путиным?
– Конечно. А нужно? Важно же не надеть футболку, а что-то делать для того, чтобы был мир и мы играли в футбол, – сказал вице-президент РФС.