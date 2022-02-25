Президент Сербии Вучич готов принять матчи российских команд в стране

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности принять матчи российских команд.

«Получил информацию о том, что есть инициатива... чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи.

Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, [Нижний] Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА...

Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», – сказал Вучич.

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