«Москва – красно-синяя 🔴🔵». Фукс о победе ЦСКА над «Спартаком»

назвал ЦСКА хозяевами Москвы после победы над «Спартаком».

Сегодня армейцы в московском дерби обыграли красно-белых на выезде в рамках 19-го тура (2:0).

«Победа в класико. Москва – красно-синяя. Отличная игра, ребята 🔴🔵», – написал 22-летний бразилец.

Он также добавил русское слово «победа» и несколько английских – «победа в дерби».

ЦСКА обыграл «Спартак» красивейшим штрафным. Это Языджи забил в дебютном матче – есть очень красивая параллель

Новый буйный тренер «Спартака»: Ваноли в дерби постоянно орал, а одну бутылку швырнул дважды за 20 секунд