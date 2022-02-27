«Москва – красно-синяя 🔴🔵». Фукс о победе ЦСКА над «Спартаком»

Бруно Фукс назвал ЦСКА хозяевами Москвы после победы над «Спартаком».
Сегодня армейцы в московском дерби обыграли красно-белых на выезде в рамках 19-го тура РПЛ (2:0).
«Победа в класико. Москва – красно-синяя. Отличная игра, ребята 🔴🔵», – написал 22-летний бразилец.
Он также добавил русское слово «победа» и несколько английских – «победа в дерби».
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