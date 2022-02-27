«Убрать с дерби Джикию означает только одно – Ваноли не понимает, что такое дерби». Казаков о поражении «Спартака» от ЦСКА

Илья Казаков раскритиковал Паоло Ваноли.
Журналист подверг сомнению решение главного тренера «Спартака» заменит капитана Георгия Джикию на 84-й минуте московского дерби с ЦСКА (0:2).
«Убрать с дерби Джикию означает только одно. Ваноли не понимает, что такое дерби.
Дерби не выигрываются тактикой. В них побеждают характером и настроем.
Джикия – это не просто защитник, игрок. Он капитан. Настоящий», – написал Казаков после матча 19-го тура РПЛ.
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