«Убрать с дерби Джикию означает только одно – Ваноли не понимает, что такое дерби». Казаков о поражении «Спартака» от ЦСКА

раскритиковал .

Журналист подверг сомнению решение главного тренера заменит капитана Георгия Джикию на 84-й минуте московского дерби с (0:2).

«Убрать с дерби Джикию означает только одно. Ваноли не понимает, что такое дерби.

Дерби не выигрываются тактикой. В них побеждают характером и настроем.

Джикия – это не просто защитник, игрок. Он капитан. Настоящий», – написал Казаков после матча 19-го тура .

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