«С Дваноли понятно почти все, спасибо Зареме за этот цирк. Такой истерии я просто не помню». Андронов о победе ЦСКА над «Спартаком»

Алексей Андронов посмеялся над тренером «Спартака» Паоло Ваноли.
Сегодня ЦСКА победил красно-белых в московском дерби (2:0) в рамках выездного матча 19-го тура Премьер-лиги.
«Ну с Паоло Дваноли (Ваноли – прим. Sports.ru) понятно почти все. Спасибо Зареме за этот цирк. Это Тедеско-то был кузнечик? Хахах. Такой истерии я просто не помню.
Каждая собака похожа на своего хозяина,
Каждая команда похожа на своего тренера
С победой всех! Но...
У меня чудовищное опустошение. Не помню ни одного такого дерби.
Комментировал в букмекерском клубе. Атмосфера почти похорон. Люди оживились один раз – когда перед матчем я говорил про «мир и цену человеческой жизни».
Не до футбола. И не до спорта. И тихие полупустые трибуны вполне соответствуют моменту. Хотя это и из-за Fan ID», – написал спортивный комментатор.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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ЦСКА обыграл «Спартак» красивейшим штрафным. Это Языджи забил в дебютном матче – есть очень красивая параллель
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