«С Дваноли понятно почти все, спасибо Зареме за этот цирк. Такой истерии я просто не помню». Андронов о победе ЦСКА над «Спартаком»

посмеялся над тренером «Спартака» .

Сегодня ЦСКА победил красно-белых в московском дерби (2:0) в рамках выездного матча 19-го тура Премьер-лиги.

«Ну с Паоло Дваноли (Ваноли – прим. Sports.ru) понятно почти все. Спасибо Зареме за этот цирк. Это Тедеско-то был кузнечик? Хахах. Такой истерии я просто не помню.

Каждая собака похожа на своего хозяина,

Каждая команда похожа на своего тренера

С победой всех! Но...

У меня чудовищное опустошение. Не помню ни одного такого дерби.

Комментировал в букмекерском клубе. Атмосфера почти похорон. Люди оживились один раз – когда перед матчем я говорил про «мир и цену человеческой жизни».

Не до футбола. И не до спорта. И тихие полупустые трибуны вполне соответствуют моменту. Хотя это и из-за Fan ID», – написал спортивный комментатор.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

ЦСКА обыграл «Спартак» красивейшим штрафным. Это Языджи забил в дебютном матче – есть очень красивая параллель

Новый буйный тренер «Спартака»: Ваноли в дерби постоянно орал, а одну бутылку швырнул дважды за 20 секунд