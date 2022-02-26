«С Дваноли понятно почти все, спасибо Зареме за этот цирк. Такой истерии я просто не помню». Андронов о победе ЦСКА над «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Алексей Андронов Доменико Тедеско Fan ID Зарема Салихова Паоло Ваноли контент Футбол

Алексей Андронов посмеялся над тренером «Спартака» Паоло Ваноли.

Сегодня ЦСКА победил красно-белых в московском дерби (2:0) в рамках выездного матча 19-го тура Премьер-лиги.

«Ну с Паоло Дваноли (Ваноли – прим. Sports.ru) понятно почти все. Спасибо Зареме за этот цирк. Это Тедеско-то был кузнечик? Хахах. Такой истерии я просто не помню.

Каждая собака похожа на своего хозяина,
Каждая команда похожа на своего тренера

С победой всех! Но...

У меня чудовищное опустошение. Не помню ни одного такого дерби.

Комментировал в букмекерском клубе. Атмосфера почти похорон. Люди оживились один раз – когда перед матчем я говорил про «мир и цену человеческой жизни».

Не до футбола. И не до спорта. И тихие полупустые трибуны вполне соответствуют моменту. Хотя это и из-за Fan ID», – написал спортивный комментатор.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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