Жиго о 0:2 от ЦСКА: «Это не последнее дерби»

Самюэль Жиго пообещал еще сыграть против ЦСКА.
Защитник «Спартака» высказался о травме, полученной в конце матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
– Самюэль, это твое последнее дерби с ЦСКА. Какие эмоции?
– Это не последнее дерби.
– Что с ногой? Сможешь сыграть в следующем матче?
– Я пока не знаю, смогу ли сыграть в следующем матче. Посмотрим, – сказал Жиго.
Напомним, Жиго этой зимой перешел в «Марсель», но до конца сезона он играет за «Спартак» на правах аренды. Красно-белые больше не встретятся с ЦСКА в этом чемпионате России.