Жиго о 0:2 от ЦСКА: «Это не последнее дерби»

пообещал еще сыграть против ЦСКА.

Защитник «Спартака» высказался о травме, полученной в конце матча 19-го тура с (0:2).

– Самюэль, это твое последнее дерби с ЦСКА. Какие эмоции?

– Это не последнее дерби.

– Что с ногой? Сможешь сыграть в следующем матче?

– Я пока не знаю, смогу ли сыграть в следующем матче. Посмотрим, – сказал Жиго.

Напомним, Жиго этой зимой перешел в «Марсель», но до конца сезона он играет за на правах аренды. Красно-белые больше не встретятся с ЦСКА в этом чемпионате России.