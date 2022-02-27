Жиго о 0:2 от ЦСКА: «Это не последнее дерби»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия травмы Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго пообещал еще сыграть против ЦСКА.

Защитник «Спартака» высказался о травме, полученной в конце матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

– Самюэль, это твое последнее дерби с ЦСКА. Какие эмоции?

– Это не последнее дерби.

– Что с ногой? Сможешь сыграть в следующем матче?

– Я пока не знаю, смогу ли сыграть в следующем матче. Посмотрим, – сказал Жиго.

Напомним, Жиго этой зимой перешел в «Марсель», но до конца сезона он играет за «Спартак» на правах аренды. Красно-белые больше не встретятся с ЦСКА в этом чемпионате России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные