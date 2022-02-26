Матч «Спартак» – «Кубань» в 1/8 финала Бетсити Кубка России обслужит Бобровский и другие назначения

Назначены судьи на матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России.
1 марта (вторник)
Судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.
2 марта (среда)
Судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Антон Кобзев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.
Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Спартак» – «Кубань»
Судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Французов.
3 марта (четверг)
«Локомотив» – «Енисей»
Судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Ротор»
Судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.
«Балтика» – «Чайка»
Судья – Анатолий Жабченко, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «КАМАЗ»
Судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.