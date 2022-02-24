Колосков о стыках: «Юридически основания для переноса нет. Не хочешь играть – получишь техническое поражение и до свидания»

заявил, что оснований для переноса стыковых матчей отбора ЧМ-2022 нет.

Ранее сборные , и Чехии заявили, что не поедут в Россию.

«Какие основания? Я не хочу играть – это не основания. Не хочешь играть – получишь техническое поражение и до свидания. Это несерьезно, это ерунда. Эти сборные – члены ФИФА и УЕФА, у них есть обязательства и они должны выполняться. В данном случае, это обязанность участвовать в соревнованиях, которые проводит УЕФА.

Никто не знает, по какой причине они просят перенести матчи сборных. Россия в состоянии обеспечить безопасность матчей, юридически основания для переноса нет», – сказал Колосков.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.