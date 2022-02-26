Рангник о Рэшфорде: «Он недоволен своей игрой, но если мы будем обсуждать это каждую неделю, это не поможет»

высказался о плохой форме .

«Он определенно не травмирован. У него определенно больше нет проблем с плечом.

Мы много говорили о Маркусе последние пару недель, я лично много разговаривал с ним. Добавить больше нечего. С ним все так же, как и с другими игроками. Когда они на поле – а он вышел в старте на матч с «Атлетико» – они должны проявить себя.

Я уверен, что он сейчас недоволен своей игрой, но если мы будем обсуждать это каждую неделю, это не поможет», – сказал Рангник.