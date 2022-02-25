Рангник об игровых стилях «МЮ» и «Уотфорда»: «Они схожи – с переходами в атаку быстрыми форвардами»

сравнил игровые стили и .

«Мы несколько раз встречались с . Не в последние годы, раньше.

Мы знаем друг друга и пожмем руки до и после игры. Не думаю, что мы играли друг против друга раньше.

В первых двух матчах при Ходжсоне «Уотфорд» играл по схеме 4-4-2, а с третьего перешел на 4-3-3.

У нас схожие стили игры, мы ищем возможность для перехода в атаку, играя с быстрыми форвардами.

Мы не хотим давать им такие ситуации и намерены надежно сыграть в обороне, создавая свои моменты», – сказал тренер «МЮ».