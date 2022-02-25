Ральф Рангник: «Нужно выиграть у «Уотфорда». Матч очень важен, как и почти любая наша игра в будущем»

высказался о борьбе за топ-4 в .

– Матч с «Уотфордом» очень важен, но так можно сказать почти про любую нашу игру в будущем. Нужно сохранить набранный темп, выиграть у завтра, а затем подготовиться к матчам против топ-команд. Нужно готовиться к завтрашней игре.

– Март – это самый важный месяц?

– Он может им стать, но это будет так, только если мы двигаемся от одной игре к другой. Сейчас наша задача – это полное восстановление. Завтра мы должны сыграть на лучшем уровне из возможных, чтобы победить. Затем у нас будет неделя на подготовку к дерби, – сказал тренер «МЮ».

«Юнайтед» сыграет с «Уотфордом» завтра, 26 февраля. Начало – в 18:00 по московскому времени.