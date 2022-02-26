Министр спорта Франции попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию.

Министр спорта попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию.

Роксана Марасиняню организовала встречу с ключевыми руководителями французского спорта, включая главу Национального олимпийского и спортивного комитета Франции и руководство Лиги 1.

Министр попросила не приезжать в Россию французские клубы, сборные и отдельных спортсменов на фоне ситуации на Украине, сообщает RMC Sport.

В то же время министерство не озвучило никаких официальных рекомендаций и запретов. Каждый вопрос будет решаться индивидуально.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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