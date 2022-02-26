Министр спорта Франции попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию.
Роксана Марасиняню организовала встречу с ключевыми руководителями французского спорта, включая главу Национального олимпийского и спортивного комитета Франции и руководство Лиги 1.
Министр попросила не приезжать в Россию французские клубы, сборные и отдельных спортсменов на фоне ситуации на Украине, сообщает RMC Sport.
В то же время министерство не озвучило никаких официальных рекомендаций и запретов. Каждый вопрос будет решаться индивидуально.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.