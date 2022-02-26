Евросоюз ввел санкции против «РЖД», владельца «Локомотива», «Открытия», спонсора «Спартака», и «Ростеха» – партнера тульского «Арсенала»

Евросоюз ввел санкции в отношении связанных с российским футболом компаний.

В список попавших под новые санкции среди прочих вошли государственная компания «РЖД», банк «Открытие» и государственная корпорация «Ростех».

В отношении «Открытия» гражданам и институтам ЕС запрещается совершать сделки, в том числе покупку и продажу, а также инвестирование, операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

Группе компаний, куда вошли «РЖД» и «Ростех», Евросоюз запретил предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключать с ними сделки.

«РЖД» владеет . «Открытие» спонсирует , стадион клуба в рамках соглашения называется . «Ростех» является партнером тульского .

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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