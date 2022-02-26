Квинси Промес: «Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов для «Спартака». Возможно, это самые важные игры»

назвал матч с большим вызовом для .

«Матчи с ЦСКА – это всегда большой вызов для нас. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для истории клуба, и для фанатов.

Мне кажется, это даже хорошо, что мы начинаем матчем с таким соперником. Это придаст правильных эмоций. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби.

К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат. А мы покажем, над чем работали прошедший месяц», – сказал хавбек красно-белых.

«Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня в 19:00.