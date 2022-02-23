Мешков обслужит матч «Спартак» – ЦСКА, Кукуляк будет работать на игре «Зенит» – «Рубин» и другие назначения 19-го тура РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Уфа Евгений Турбин Виталий Мешков Игорь Демешко Алексей Сухой Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Кирилл Левников Дмитрий Сафьян Арам Петросян Нижний Новгород Сочи Евгений Кукуляк Футбол

Стал известен судья дерби «Спартака» и ЦСКА.

Назначены судьи и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА, который пройдет в субботу, 26 февраля, на «Открытие Банк Арене» в Москве, обслужит бригада Виталия Мешкова.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Урал»

Cудья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Динамо»

Cудья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей  Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Алексей Матюнин; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Сочи» – «Арсенал»

Cудья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА

Cудья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» – «Крылья Советов»

Cудья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Локомотив»

Cудья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Уфа»

Cудья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарев.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»

Cудья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные