Мешков обслужит матч «Спартак» – ЦСКА, Кукуляк будет работать на игре «Зенит» – «Рубин» и другие назначения 19-го тура РПЛ

Стал известен судья дерби «Спартака» и ЦСКА.

Назначены судьи и инспекторы на матчи 19-го тура .

Матч между и ЦСКА, который пройдет в субботу, 26 февраля, на «Открытие Банк Арене» в Москве, обслужит бригада Виталия Мешкова.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» –

Cудья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» –

Cудья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Алексей Матюнин; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Сочи» –

Cудья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА

Cудья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» – «Крылья Советов»

Cудья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Локомотив»

Cудья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Уфа»

Cудья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарев.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»

Cудья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.