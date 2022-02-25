Кавазашвили о Ваноли перед ЦСКА: «Надо начинать побеждать с первой же игры. Матч получится очень жестким»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
Красно-белые сыграют с армейцами в субботу в 19-м туре РПЛ.
- Сейчас сложно что-то сказать, потому что тренер у «Спартака» новый, мы не знаем, как он готовит команду на сборах, как вписываются в игру новички. Но я уверен, что встреча с армейцами получится очень жесткой – это сто процентов.
Об этом можно говорить даже исходя из турнирной таблицы. Вы же знаете, на каком месте сейчас находятся красно-белые. И потом всю жизнь между этими клубами был антагонизм. Они всегда дрались между собой, чтобы доказать свое преимущество.
Ему [Ваноли] сейчас надо доказать руководству клуба, что они не ошиблись, пригласив его.
- Первый матч — и сразу принципиальное дерби. Это хорошо?
- Это не имеет никакого значения. Каждый матч важен для «Спартака» в плане набора очков. Надо с первой же игры начинать побеждать.
Думаю, Федун будет мотивировать ребят в финансовом плане для победы над ЦСКА. А кто окажется сильнее – посмотрим. В любом случае нас ждет интересная игра, — сказал Кавазашвили.