Кавазашвили о Ваноли перед ЦСКА: «Надо начинать побеждать с первой же игры. Матч получится очень жестким»

Экс-вратарь «Спартака» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

Красно-белые сыграют с армейцами в субботу в 19-м туре .

- Сейчас сложно что-то сказать, потому что тренер у новый, мы не знаем, как он готовит команду на сборах, как вписываются в игру новички. Но я уверен, что встреча с армейцами получится очень жесткой – это сто процентов.

Об этом можно говорить даже исходя из турнирной таблицы. Вы же знаете, на каком месте сейчас находятся красно-белые. И потом всю жизнь между этими клубами был антагонизм. Они всегда дрались между собой, чтобы доказать свое преимущество.

Ему [Ваноли] сейчас надо доказать руководству клуба, что они не ошиблись, пригласив его.

- Первый матч — и сразу принципиальное дерби. Это хорошо?

- Это не имеет никакого значения. Каждый матч важен для «Спартака» в плане набора очков. Надо с первой же игры начинать побеждать.

Думаю, Федун будет мотивировать ребят в финансовом плане для победы над . А кто окажется сильнее – посмотрим. В любом случае нас ждет интересная игра, — сказал Кавазашвили.