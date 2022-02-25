Дмитрий Губерниев: «При всей любви к ЦСКА и «Спартаку», сейчас вся страна думает, как выступил Латыпов»

уверен, что биатлон и лыжи сейчас популярнее футбола в России.

Комментатор поделился ожиданиями от матча между и .

«Всем хочется увидеть хороший футбол. Тем более «Спартаку» нужно набираться сил и наращивать мускул перед матчем с . Я жду хорошей борьбы, хорошего футбола! Таких матчей буквально несколько в Российской Федерации. Не очень люблю слово дерби. Это соревнования по конному спорту.

Будут ли завтра готовы команды? Если наш футбол будет в середине февраля готов, значит, у нас действительно хороший футбол. Сомнений в этом нет.

Мне интересно, придут ли завтра болельщики. Мало того что холодно, так еще и говорили про бойкоты. Мне кажется, что сейчас после ОИ в ожидании этапов Кубка мира по лыжам, по биатлону, на фоне всплеска результатов в этих видах спорта футбол отходит на второй план.

При всей моей любви к ЦСКА и «Спартаку», сейчас вся страна думает о том, как Эдик Латыпов, как наши ребята выступят в эстафете на следующей неделе. Еще и Большунов с Непряевой кубок могут взять!» – сказал Губерниев.