Forbes: «Челси» должен Абрамовичу 2 млрд долларов. Клуб не сможет выплатить ему деньги в случае санкций

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«Челси» должен Роману Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов.

Таким образом, если в случае санкций Абрамович потребует возврата займов, «Челси» просто не сможет выплатить ему эту сумму, пишет Forbes.

Российский предприниматель владеет клубом с 2003 года.

Ранее появилась информация, что иностранные инвесторы хотят купить лондонскую команду у Абрамовича. В феврале уже был один запрос.

Сегодня британский депутат Крис Брайант заявил, что Абрамович должен публично выступить против военных действий на Украине, «иначе мы будем считать, что он по-прежнему в подчинении у Путина».

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