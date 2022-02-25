Иностранные инвесторы хотят купить «Челси» у Абрамовича. В феврале уже был один запрос

Иностранные инвесторы хотят приобрести у .

По данным Bloomberg, из-за возможной продажи лондонского клуба потенциальные покупатели активизировались. Спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы, готовят потенциальные предложения о покупке «Челси».

В феврале по этому вопросу уже был направлен один запрос.

«Челси» оценивается в 1,9 млрд евро. Потенциальная сделка по продаже клуба может стать крупнейшей в истории европейского футбола.

Неизвестно, как можно будет организовать сделку, если Великобритания наложит на Абрамовича санкции. Люди, на которых наложены санкции, не смогут продавать британские активы, так как они будут заморожены.