Иностранные инвесторы хотят купить «Челси» у Абрамовича. В феврале уже был один запрос

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Политика Футбол

Иностранные инвесторы хотят приобрести «Челси» у Романа Абрамовича.

По данным Bloomberg, из-за возможной продажи лондонского клуба потенциальные покупатели активизировались. Спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы, готовят потенциальные предложения о покупке «Челси».

В феврале по этому вопросу уже был направлен один запрос.

«Челси» оценивается в 1,9 млрд евро. Потенциальная сделка по продаже клуба может стать крупнейшей в истории европейского футбола.

Неизвестно, как можно будет организовать сделку, если Великобритания наложит на Абрамовича санкции. Люди, на которых наложены санкции, не смогут продавать британские активы, так как они будут заморожены.

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