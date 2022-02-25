Игроки «Барсы» считают, что могут выиграть Лигу Европы. Они думают, что могут обыграть любого соперника

Игроки «Барселоны» считают, что могут выиграть Лигу Европы.

По данным Diario Sport, победа над в стыках за выход в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей раздевалка «Барселоны» настроена максимально оптимистично. Игроки считают «Барсу» фаворитом турнира.

Победы над «Валенсией» и «Наполи» вселили оптимизм в команду. Игроки понимают, что победа в Лиге Европы дает не только гарантированное место в Лиге чемпионов, но и возможность побороться за еще один трофей – Суперкубок Европы.

Игроки не считают, что среди 16 оставшихся участников Лиги Европы есть команда сильнее «Барсы». Они думают, что могут обыграть любого соперника, если с таким превосходством выиграли у «Наполи», который борется за победу в Серии А.

К футболистам вернулась уверенность, они считают, что вернули уважение европейских команд к «Барсе».

Напомним, соперником каталонцев по 1/8 финала стал «Галатасарай».