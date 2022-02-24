Хави о Марадоне: «Не появись Месси, мы бы говорили о Диего как о лучшем игроке в истории»

Тренер «Барселоны» Хави высказался о величии .

В четверг на стадионе «Диего Армандо Марадона» встретится с в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала .

«Это честь сыграть на «Диего Армандо Марадона». Это придает дополнительную мотивацию.

Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех. Сейчас мы пересматриваем видео с ним и продолжаем восхищаться.

Не появись Месси, мы бы говорили о нем как о лучшем игроке в истории. Он был лучшим в свое время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним», – отметил .