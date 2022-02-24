Хави о Марадоне: «Не появись Месси, мы бы говорили о Диего как о лучшем игроке в истории»

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Тренер «Барселоны» Хави высказался о величии Диего Марадоны.

В четверг на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Барселона» встретится с «Наполи» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Это честь сыграть на «Диего Армандо Марадона». Это придает дополнительную мотивацию.

Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех. Сейчас мы пересматриваем видео с ним и продолжаем восхищаться.

Не появись Месси, мы бы говорили о нем как о лучшем игроке в истории. Он был лучшим в свое время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним», – отметил Хави.

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