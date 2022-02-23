Лучано Спаллетти: «Думаю, Марадона был бы за «Наполи» в матче с «Барселоной»

Лучано Спаллетти считает, что Диего Марадона болел бы за «Наполи» в предстоящем матче с «Барселоной».
Неаполитанцы примут «Барсу» в ответной стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги Европы 24 февраля (первый матч – 1:1).
«Я много читал о Марадоне. Когда нужно было сделать выбор, он никогда не пытался усидеть на двух стульях и всегда выбирал одну из сторон.
Думаю завтра, учитывая уровень каталонской команды, он был бы на нашей стороне.
Сейчас у «Наполи» нет игрока такого уровня, но вместе мы можем стать командой, достойной Марадоны», – сказал Спаллетти.