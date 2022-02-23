Лучано Спаллетти: «Думаю, Марадона был бы за «Наполи» в матче с «Барселоной»

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Лучано Спаллетти считает, что Диего Марадона болел бы за «Наполи» в предстоящем матче с «Барселоной».

Неаполитанцы примут «Барсу» в ответной стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги Европы 24 февраля (первый матч – 1:1).

«Я много читал о Марадоне. Когда нужно было сделать выбор, он никогда не пытался усидеть на двух стульях и всегда выбирал одну из сторон.

Думаю завтра, учитывая уровень каталонской команды, он был бы на нашей стороне.

Сейчас у «Наполи» нет игрока такого уровня, но вместе мы можем стать командой, достойной Марадоны», – сказал Спаллетти.

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