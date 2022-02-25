Жерар Пике: «Я забивал бы по 15 голов, если бы играл в атаке. Но меня поставили в оборону»

поделился мыслями после матча с .

В ответном стыковом матче против итальянского клуба 35-летний защитник забил за «Барсу». Каталонцы победили со счетом 4:2.

«Я всегда говорил, что забивал бы по 15 голов за сезон, если бы играл в атаке. Но меня поставили в оборону, где я тоже хорошо провожу время».

О вылете из Лиги чемпионов

«В этом виноваты все по чуть-чуть. Не думаю, что было бы справедливо называть имена. Виноваты все. Решения, принятые клубом во всех сферах, были неверными. Мы должны перевернуть страницу. Сейчас у нас хороший период, и мы должны наслаждаться этим.

Мы еще ничего не выиграли. Пока мы далеки от этого», – сказал защитник «Барсы».

В 1/8 финала каталонский клуб сыграет с «Галатасараем».