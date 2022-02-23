Хави перед «Наполи»: «Барса» должна доминировать. Наш подход такой же, как если бы мы победили 3:1»

рассказал о подготовке «Барселоны» к ответной игре с «Наполи» в .

Первый матч между командами, прошедший на «Камп Ноу» 17 февраля, завершился вничью – 1:1.

«Наш подход к этой игре будет таким же, как если бы мы победили 2:1 или 3:1. Мы должны доминировать.

будет оказывать на нас давление, игра ожидается очень интенсивная. Надо действовать смело и создавать моменты.

Будет нелегко. Это будет сражение за владением мячом. «Наполи» – команда уровня Лиги чемпионов, но для «Барселоны» это хорошая проверка способности бороться в еврокубках», – заявил главный тренер каталонцев.

Матч между клубами состоится 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.