Хави перед «Наполи»: «Барса» должна доминировать. Наш подход такой же, как если бы мы победили 3:1»

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Хави рассказал о подготовке «Барселоны» к ответной игре с «Наполи» в Лиге Европы.

Первый матч между командами, прошедший на «Камп Ноу» 17 февраля, завершился вничью – 1:1.

«Наш подход к этой игре будет таким же, как если бы мы победили 2:1 или 3:1. Мы должны доминировать.

«Наполи» будет оказывать на нас давление, игра ожидается очень интенсивная. Надо действовать смело и создавать моменты.

Будет нелегко. Это будет сражение за владением мячом. «Наполи» – команда уровня Лиги чемпионов, но для «Барселоны» это хорошая проверка способности бороться в еврокубках», – заявил главный тренер каталонцев.

Матч между клубами состоится 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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