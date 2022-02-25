Траньков об Одоевском: «Надеюсь, он новый, стабильный вратарь «Зенита» на долгие годы, как Малафеев»

похвалил вратаря «Зенита» Даниила Одоевского после игры с «Бетисом».

Накануне 19-летний голкипер дебютировал в еврокубках в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы (0:0).

– Игра смотрелась, она точно получилась нескучной. Было видно желание у футболистов «Зенита», где-то не повезло. Были причины для отмены гола, но это закономерно. Уж точно на какие-то голы наиграл «Зенит». Да, обидно, потому что игра получилась хорошей.

– Как вам дебют Одоевского в ?

– Петербургские болельщики уже давно ждут стабильного вратаря. Может, наконец-то появится свой молодой, хороший голкипер. Вчера он отстоял на ноль, его с этим можно поздравить. Надеюсь, что Одоевский – новый, стабильный вратарь на долгие годы, как .

– Как оцените игру Сергеева?

– У него были моменты, подходы. Видно, что он еще вливается в коллектив, но нет никаких громких слов по его игре с , – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Новый вратарь «Зенита» Одоевский: долго играл в поле, говорит по-французски с Малкомом, мог уйти в «Локо»