«Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой». Семшов о вылете петербуржцев от «Бетиса»

похвалил «Зенит» за игру с в Лиге Европы.

«Я думаю, что в целом по игре, по движению, по всем футбольным делам «Зенит» выглядел лучше. Команда выглядела целостно, не было таких провалов в игре, как было в первые 20 минут первого матча.

Поэтому и те подходы, которые были у «Зенита», могли вылиться в забитый мяч, так что команда в этой игре все-таки сделала работу над ошибками после первого матча, достаточно неплохо выглядела. К сожалению, не забили, такое бывает.

Если бы «Зенит» забил и прошел дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. Мы не забываем, что помимо игр есть тренировочный процесс, есть работа над ошибками.

Понятно, что для таких футболистов, которые есть в , достаточно одного матча или нескольких минут, чтобы вкатиться в сезон. Думаю, что это основополагающим было. «Зенит» в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды», – сказал бывший игрок петербуржцев.

«Зенит» уступил «Бетису» по сумме двух игр (2:3, 0:0) и вылетел из .

Спасибо, «Зенит»! В максимально атакующем составе сыграли надежно и были совсем не хуже «Бетиса»