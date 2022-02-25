Михаил Боярский: «Говно этот «Бетис», «Зенит» намного выше классом. Их дальше пощелкают»

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Михаил Боярский резко отозвался о «Бетисе» после матча с «Зенитом».

Петербургский клуб сыграл 0:0 в гостях в ответном стыковом матче Лиги Европы и выбыл из турнира из-за домашнего поражения 2:3.

«Все играли очень хорошо. «Зенит» был сильнее, интереснее и перспективнее.

А этот «Бетис» – говно! Безумно обидно. Мы явно сильнее.

«Зенит» намного выше классом, чем «Бетис». Их дальше пощелкают. Бесспорно, должна была быть сегодня победа», – заявил артист.

Судья забрал у «Зенита» гол на 90-й минуте. Все из-за неловкого фола Ерохина – наступил на ногу соперника

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