Михаил Боярский: «Говно этот «Бетис», «Зенит» намного выше классом. Их дальше пощелкают»

Михаил Боярский резко отозвался о «Бетисе» после матча с «Зенитом».
Петербургский клуб сыграл 0:0 в гостях в ответном стыковом матче Лиги Европы и выбыл из турнира из-за домашнего поражения 2:3.
«Все играли очень хорошо. «Зенит» был сильнее, интереснее и перспективнее.
А этот «Бетис» – говно! Безумно обидно. Мы явно сильнее.
«Зенит» намного выше классом, чем «Бетис». Их дальше пощелкают. Бесспорно, должна была быть сегодня победа», – заявил артист.
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