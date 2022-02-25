Медведев о «Бетисе»: «Зенит» продемонстрировал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов. Играли достойно»

Гендиректор «Зенита» доволен игрой команды против «Бетиса».

Петербуржцы уступили по сумме двух матчей (2:3, 0:0) и вылетели из на стадии стыковых игр.

«Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть.

Команда продемонстрировала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идет на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Возвращаясь к первому матчу, очень обидно – опять это слово, но на обиженных воду возят – когда третий гол сами себе привезли в результате несогласованных действий Ярослава Ракицкого и . Но команда играла достойно и, самое главное, играла в футбол. Во втором матче упрекнуть некого.

Очень хорошо дебютировал Одоевский – он очень хорошо распоряжался мячом. Два раза блестяще сыграл на выходе, отбив мяч из штрафной.

Команда будет двигаться вперед – ближайший матч уже в понедельник против «Рубина». Это очень важная игра с точки зрения борьбы за чемпионство, а других задач у «Зенита» нет», – сказал .

Спасибо, «Зенит»! В максимально атакующем составе сыграли надежно и были совсем не хуже «Бетиса»