Даниил Одоевский: «Приятно, что отыграл на ноль. У «Бетиса» очень сильные игроки»

Вратарь «Зенита» высказался после ничьей с (0:0).

Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

«Приятно, что отыграл на ноль. Испытал все эмоции, всю гамму. Узнал, что сыграю, за два дня до матча. Никакой специальной подготовки не было, готовился в штатном режиме.

Конечно, соперника изучали. Изучали группу атаки соперника. У них очень сильные игроки: Фекир, Каналес, Иглесиас. Смотрели по видео, как они передвигаются, как открываются, кто лучше с мячом, кто лучше бьет. Меня поддержали перед игрой и после.

Доволен ли своей игрой сегодняшней? Пойдет», — сказал Одоевский.

Новый вратарь «Зенита» Одоевский: долго играл в поле, говорит по-французски с Малкомом, мог уйти в «Локо»