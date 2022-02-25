Гендиректор «Зенита» об отмене гола «Бетису»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали. Он не мог помешать Чистякову забить»

Гендиректор «Зенита» не согласен с решением отменить гол .

В ответном стыковом матче (0:0) защитник забил в концовке, но судья Халил Мелер отменил гол из-за фола .

«В эпизоде с первым голом было минимальное положение «вне игры», но что касается отмененного гола после просмотра ВАР, когда случилась накладка Ерохина на бежавшего рядом испанского игрока, там не было никакой грубой игры, не было попытки нанести травму.

Но испанский игрок очень артистично упал и валялся так, будто ему ногу оторвали. Это, наверное, тонкости правил, но, на мой взгляд, этот защитник, даже если бы его никто не коснулся, никоим образом не мог помешать Чистякову забить гол, он не участвовал в противодействии атаке, и Ерохин ему никак не помешал спасти свои ворота.

Нужно обращаться к специалистам и узнавать, что у нас изменилось в футболе с введением ВАР. Так или иначе, решение было принято, после этого был шанс у Ерохина забить, но он пробил выше ворот», – сказал Александр Медведев.

Спасибо, «Зенит»! В максимально атакующем составе сыграли надежно и были совсем не хуже «Бетиса»