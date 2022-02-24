Роналду хочет, чтобы «МЮ» играл в два форварда. Он говорил об этом на встрече с Рангником

хочет, чтобы система игры изменилась.

После домашней ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) 37-летний форвард побывал на встрече с главным тренером «МЮ» Ральфом Рангником. Другие важные игроки команды тоже присутствовали, но в основном говорил Роналду, который заявил, что «МЮ» стоит вернуться к игре в два нападающих, пишет The Athletic.

Именно так «Юнайтед» действовал, когда Роналду только вернулся в клуб. Команда играла по схеме 4-2-2-2, и тогда партнером португальца в атаке был либо , либо Мэйсон Гринвуд.

Затем «МЮ» играл по схеме 4-4-2, в которой рядом с Роналду действовал .

Однако Гринвуд не сыграет за «Юнайтед» до окончания разбирательств в его отношении, а Кавани часто травмировался. Возвращение в состав привело «МЮ» к переходу на схему 4-3-3.

Статистику 37-летнего нападающего, который забил 1 гол за 9 игр «МЮ» в 2022 году, можно изучить здесь.