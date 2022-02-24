«В «МЮ» много лодырей. Они знают, что тренер – временный». Пол Паркер о Рангнике

Бывший футболист раскритиковал .

По словам Пола Паркера, в команде есть ленивые игроки, а тренер не обладает достаточным авторитетом, чтобы управлять ими.

«Нужны хорошие руководители и постоянный тренер. Нельзя допускать в клуб лодырей. Это проблема. В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми тренер не управляет, потому что они знают, что он – временный», – сказал Паркер.

«Атлетико» выключил атаку «МЮ» и создавал моменты второй волной после стандартов. Рангник попал с заменами, но вопросов по игре очень много

«МЮ» в Мадриде вытащил 19-летний Эланга. Он мог бы играть в аренде, но Рангник не отпустил и влюбился