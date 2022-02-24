Кин об «МЮ»: «Вы платите целые состояния за игроков – почему не заплатить за тренера? Просто берите и подписывайте того, кто нужен»

Рой Кин советует не скупиться при подписании нового тренера.

«Нужно просто взять и подписать тренера, который вам нужен. Нужно просто взять человека, который, как вам кажется, подходит клубу.

Люди говорят: «Ой, у него же контракт». Но когда ты действительно хочешь взять тренера, как это бывает в случае с игроками, надо просто брать и подписывать его.

Нужно забыть про оправдания насчет его действующего контракта. Вы платите целые состояния за футболистов, так почему не заплатить за тренера?

Мне все равно, есть у тренера контракт сейчас или нет, если он подходит «МЮ» – надо его брать», – заявил бывший полузащитник манкунианцев.

Контракт нынешнего главного тренера «МЮ» рассчитан до конца сезона.